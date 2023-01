Salvini | rapinato il figlio | autori incastrati grazie a un negoziante

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) –a Milano lo scorso 23 dicembre il19enne di Matteo, Federico. Glidella rapina, due ragazzi egiziani di 21 e 26 anni sono stati arrestati. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della mobile, in collaborazione con i colleghi del commissariato Bonola, i due, subito dopo averla vittima del telefonino e di denaro contante, sono entrati in un salone di parrucchiere e hanno nascosto il cellulare rubato sotto un divano, senza farsi accorgere. Il giorno successivo sono tornati nel negozio per poterlo recuperare, ma il titolare del salone li ha riconosciuti, intuendo anche che il telefono rinvenuto potesse essere lo stesso che la polizia aveva ricercato la sera in cui erano avvenuti i fatti. Così l’uomo ha deciso di trattenere lo smartphone e di ...