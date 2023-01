Salto con gli sci | Tournée Quattro Trampolini | Granerud domina in qualificazione a Bischofshofen | bene Bresadola e Insam

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Halvor Egnerle qualificazioni di, quarta tappa della 71esimadei. Il norvegese ha firmato il miglior punteggio con 151.9 punti, 4.4 in più rispetto al polacco Dawid Kubacki e 8.2 allo sloveno Anze Lanisek. Quarto posto per il polacco Kamil Stoch davanti ai padroni di casa austriaci Michael Hayboeck e Stefan Kraft. In casa Italia si sono qualificati Giovanni, 33esimo, e Alex, 46esimo, mentre Francesco Cecon chiude 53esimo ed è costretto a salutare la gara. SportFace.

OA Sport

Annullare la presidenza ad interim del Venezuela è unnel vuoto. Chi assumerà quindi le competenze,nome e cognome, di fronte ai venezuelani L'ho fatto per quattro anniorgoglio, come ...Un rapporto della Kiev School of Economics dello scorso settembre - prima deldi qualità ... Salvagente internazionale In questo quadro, ele risorse nazionali umane e finanziarie calamitate ... Salto con gli sci, come sta Ursa Bogataj dopo la caduta: stagione finita per la slovena Halvor Egner Granerud domina le qualificazioni di Bischofshofen, quarta tappa della 71esima Tournée dei Quattro Trampolini.La quarta e ultima tappa della 71ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, valida anche per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023, si è aperta quest’oggi con le qualificaz ...