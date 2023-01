Teleclubitalia.it

. E' amara la prima partita del 2023 per la Salernitana chesconfitta 2 - 1 all'Arechi dal match contro il Milan. I rossoneri ipotecano il successo in un quarto d'ora, prima sbloccando il ...anche Lovato, al suo posto Daniliuc. E' bella ma sfortunata la conclusione al volo di Bonazzoli su assist di Dia: alto di un soffio, al 24'. Calabria ritorna in campo dopo un lungo infortunio. ... Salerno, esce dallo stadio dopo la partita: noto commerciante trovato morto in auto Il 2023 del Milan si apre nel migliore dei modi su un campo difficile e in mezzo a tante difficoltà legate alle assenze, ben 9. Continuità, nel bene e nel male, ma anche ripresa: i ...MilanNews.it foto di Antonio Vitiello Dopo la rifinitura mattutina e la conferenza stampa di Pioli nel primo pomeriggio, il Milan lascerà Milanello per dirigersi all'aeroporto di Malpensa: da qui i ro ...