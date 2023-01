Salernitana | UFFICIALE | preso Nicolussi Caviglia dalla Juve

GianlucaDiMarzio.com

... tra questi, anche la. I dirigenti granata hanno osservato da vicino Demme durante la tournée turca del mese scorso ma ancora non hanno formulato una proposta. Demme è ...I Friulani, in particolare, non vincono una garadal 3 ottobre ma vogliono rimanere ... Atalanta* 28; Udinese 24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna* 19; Lecce* 18;* ed Empoli 17; ... Salernitana, ufficiale l'arrivo di Nicolussi Caviglia: il comunicato del club L'ex Sudtirol riparte dalla Salernitana, è ufficiale l'operazione in prestito Adesso è ufficiale, Nicolussi Caviglia è un nuovo calciatore della Salernitana. Ad annunciarlo, il club campano tramite i ...I due calciatori del Milan, subito a segno nella prima sfida ufficiale del 2023, hanno ottenuto voti e consensi davvero eccellenti ...