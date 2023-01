Salernitana-Torino | la designazione arbitrale

Toro News

3 ALLA: senza Ochoa la gara non sarebbe mai finita 2 - 1. Brutto inizio di 2023 per la ... 5 AD ATALANTA, UDINESE,E FIORENTINA : tutte avevano su carta gare da vincere e tutte per ...... ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo Juventus - Udinese (07/01, ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Monza - Inter (07/01, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata(ore 12. Salernitana-Torino, arbitra Colombo. Al Var c’è Marini Archiviato il turno infrasettimanale, che ha segnato la ripartenza del torneo dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, la serie A si appresta a tornare subito in campo per la 17esima giornata, in ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...