Salernitana-Milan | Tonali | “Importante dare un segnale a tutti”

La Gazzetta dello Sport

Utd - Bournemouth 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:301 - 2 12:30 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 14:30 Spezia - Atalanta 2 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:30 ...PRE E POST MONDIALE Altro esempio in: al minuto 11 della ripresa, Theo Hernandez subisce un colpo al volto. Il gioco resta fermo per un po' più di due minuti e poi riprende. In ... Video Gol Salernitana-Milan 1-2: Leao e Tonali. Poi esultano come Moriero e Recoba L'edizione odierna di Tuttosport esalta stamattina uno dei protagonisti della vittoria di ieri del Milan contro la Salernitana: "Tonali fa il leader: 'Difesa dello scudetto ...Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha commentato la vittoria di Salerno giunta grazie anche ad una sua rete. MilanTV ha intervistato Sandro Tonali al termina di Salernitana-Milan. “La cosa impo ...