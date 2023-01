Salernitana-Milan | Parolo | “Leao versione immarcabile”

La Gazzetta dello Sport

Il gol allalancia Rafael Leao: l'attaccante delè ora visto a 10, al pari di M'Bala Zola dello Spezia e Marko Arnautovic del Bologna. Ancora a segno anche Edin Dzeko, che dopo la ...I granata tornano immediatamente al lavoro dopo la sconfitta per 1 - 2 patita contro il, ... Il veterano difensore dellasembra essere decisivo, risultando uno dei due perni della ... Video Gol Salernitana-Milan 1-2: Leao e Tonali. Poi esultano come Moriero e Recoba Danilo Iervolino, Maurizio Milan, Morgan De Sanctis e Davide Nicola a pranzo insieme dopo l'incontro con la squadra di questa mattina. "Smussiamo tutte le polemiche - ha detto il patron - frizioni non ...Come riportato dal comunicato numero 111 del Giudice Sportivo, Olivier Giroud ha subito la seconda sanzione di questo campionato: il francese ha due gialli; al quinto - eventuale - scatterà ...