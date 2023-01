Salernitana | Iervolino ha incontrato la squadra | “Bonazzoli rimane con noi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il presidente della, Daniloha trascorso gran parte della giornata a Salerno per incontrare, staff tecnico e dirigenti. Nella tarda mattinata, a sorpresa, ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy dove si è intrattenuto per oltre un’ora. Poi ha pranzato in un ristorante della zona orientale con l’amministratore delegato Maurizio Milan, il ds Morgan De Sanctis e l’allenatore Davide Nicola. Un incontro distensivo ma anche l’occasione per fare il punto sul mercato. “Frizioni non ce ne sono. C’è solo una giusta dialettica, abbiamo sintonia su tutto”, ha garantito il presidente dellaa margine del pranzo. “Abbiamo già unaimportante, abbiamo fatto sforzi importanti sia a gennaio scorso che in estate, qualcuno è già ...