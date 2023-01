Saldi Toscana | previsto budget medio di 216 euro Le parole di Nico Gronchi | presidente Confesercenti regionale

LA NAZIONE

In valori assoluti, invece, ipiù consistenti si sono registrati in questi due anni in Lombardia, Lazio, Campania e. L'aumento considerevole delle start up innovative va del resto di ...In valori assoluti, invece, ipiù consistenti si sono registrati in questi due anni in Lombardia, Lazio, Campania e. L'aumento delle start up innovative va del resto di pari passo con ... Saldi 2023 in Toscana, parte la corsa agli sconti. Ecco come evitare le truffe - Cronaca I dati elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere. Il presidente di Unioncamere, Prete: speriamo ...Saldi invernali: oggi, 5 gennaio, prendono il via in Toscana le vendite di fine stagione, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno ...