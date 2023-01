Saldi | è partita la caccia agli sconti I negozianti | l’esordio promette bene

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ribassi di stagione. Affollate le vie del centro di Bergamo, oltre 50mila presenze all’Oriocenter. Le vendite promozionali continuano fino al 5 marzo. Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 6 gennaio.

Confesercenti Nazionale

Dopo aver ottenuto un buon risultato a Natale, i Centri Commerciali di Coop Liguria a Genova e Arenzano " novanta punti vendita nel complesso " replicano con una prima giornata dimolto ...Che voi stiate guardando un film, una serie tv o unadi calcio, l'innovativo processore a7 ...e rimani sempre informato sulle migliori offerte! Eventi " Amazon Prime Day - Black Friday -... Padova e Vicenza: i negozianti si preparano ai saldi invernali Saldi al via, partenza in sordina ma commercianti soddisfatti. Si cerca l’occasione, tra i negozi anconetani. Si passa da una vetrina all’altra, con le buste in mano e un pensiero al portafogli. I sal ...Dopo un Natale fiacco di acquisti, è scattato il tempo della rivincita dei negozi di vicinato sul web. Ieri mattina sono partiti infatti, con slancio e speranza, i saldi invernali che termineranno il ...