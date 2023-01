Saldi 2023 | l’indagine | “Il fenomeno coinvolgerà 35 milioni di italiani per un giro d’affari di 5 | 3 miliardi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA – Una boccata di ossigeno per gli esercizi commerciali, e in particolare per il commercio di vicinato. Un sostegno alle famiglie alle prese con i morsi dell’inflazione e soprattutto con il caro-energia. Un’iniezione di vitalità per le strade cittadine, senza differenze tra centro e periferie, in grado di valorizzare gli spazi urbani e di rilanciare la socialità. È questo il senso deiche scatteranno da oggi in tutta Italia. Secondo un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra gli associati dell’intero Paese, ildeiquest’anno ammonterà complessivamente a circa 5,3di euro. Ilinteresserà non meno di 35di consumatori per circa 15di famiglie. In media 150 euro a persona “investiti” ...