Salaria | strada chiusa | auto in fiamme sulla carreggiata

Rieti Life

La lotta è sempre più accesa sui campi delSport Village, che per il secondo anno sta ... Prima testa di serie del torneo under 12, Lanteri Monaco si è fattaai quarti di finale con il ...La lotta è sempre più accesa sui campi delSport Village, che per il secondo anno sta ... Prima testa di serie del torneo under 12, Lanteri Monaco si è fattaai quarti di finale con il ... Uomo ustionato grave per l'auto in fiamme sulla Salaria. Strada chiusa CASTEL DI LAMA - La Regione Marche, che ha votato contro l’emendamento del Partito democratico per il rifacimento del ponte sull’Ancaranese, ha nello stesso tempo approvato la ...RIETI - Incidente stradale lungo via Salaria per L'Aquila nel Comune di Cittaducale. Automobilista perde il controllo del proprio veicolo e dopo essere uscito fuori strada finisce su un fanco ...