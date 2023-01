«Sai che mi frega del body shaming… non ho paura di quello che dicono Io questa sono | piaccio o non piaccio»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Chiedetele tutto ma non di apparire o mostrarsi per quella che non è. A 67 anni Ornella Muti non teme il giudizio del pubblico né del popolo del web. Sa di essere stata un’icona della bellezza italiana ma è anche consapevole che non si può piacere a tutti. Così, ripresa in lingerie mentre è intenta a rifarsi il trucco, dice la sua sulshaming. Ornella Muti, le immagini di una carriera di successo guarda le foto Leggi anche › “The Christmas Show”, il film di Natale che unisce Raoul Bova e Ornella Muti ...