Sabatini a CM | 'Inter da scudetto con tre rifiuti differenziati di Roma Sarri e Mourinho | avete qualcosa da dire?'

100x100 Napoli

... battuti a 'San Siro' dall'di Simone Inzaghi. Il cosiddetto 'corto muso' allegriano, dunque, ... Allegri fa discutere Trevisani e'Devi stare zitto': duro scontro per AllegriAll'interno ......del centravanti belga non convincono diversi addetti ai lavori come ad esempio Sandro: '...totale anche la dirigenza di Viale della liberazione prima del semaforo verde sulla conferma all'... Sabatini: "Inter-Napoli decisiva Solo per i nerazzurri..." - 100x100 ... La 17ª giornata di Serie A 2022/2023 si giocherá da sabato 7 gennaio a lunedì 9 gennaio 2023. Di seguito tutte le partite che si disputeranno con data, orario e dove vederle in TV e streaming. Le part ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...