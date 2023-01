(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tutto pronto per la 66^ edizione delCross Country, in scena nella giornata di venerdì 6 gennaioa San Giorgio su Legnano. Nella gara femminile occhi puntati su Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), reduce dall’oro di qualche settimana fa agli Europei di Cross nella categoria Under 23. La giovane azzurra dovrà vedersela contro le favorite africane, in primis l’etiope Margaret Chelimo Kipkemboi, argento mondiale nei 5000m nel 2019 ma anche bronzo nei 10000m ai mondiali 2022 di Eugene dove si è piazzata anche 4^ nei 5000m. Poi la connazionale Likina Amebaw e l’eritrea Rahel Daniel, seconda l’anno scorso alin 18’49” dopo una splendida volata con la vincitrice Seyaum. Tra gli uomini il nome più atteso è certamente quello di Yeman Crippa, 4° in dicembre agli Europei di Cross al Parco La Mandria di Venaria Reale ...

SPORTFACE.IT

Dopo l'ingresso in Fiamme Azzurre, ha realizzato nel 2022 il miglior debutto di sempre in maratona per un italiano con 2h08:34 a Milano, mentre algiusto un anno fa si è piazzato 8° in 29'...Dopo l'ingresso in Fiamme Azzurre, ha realizzato nel 2022 il miglior debutto di sempre in maratona per un italiano con 2h08:34 a Milano, mentre algiusto un anno fa si è piazzato 8° in 29'... Running Campaccio 2023: partecipanti, orario di partenza e diretta tv World Athletics premia il Campaccio con la Heritage Plaque, onorificenza di livello mondale. Annunciati al via campioni quali l’ugandese Oscar Chelimo, gli azzurri Yeman Crippa e Iliass Aouani e dal B ...SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Mentre si avvicina sempre la data del 6 gennaio, quando scatterà la 66esima edizione, arriva un’importante notizia per Campaccio. La storica gara internazionale di Cross ...