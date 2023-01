Rugby | Italia Under 18 | i convocati per il primo raduno 2023

OnRugby

... Dumfries lo placca come se si giocasse a. L'arbitro giustamente sventola il cartellino ... Bilbao - Osasuna CALCIO - COPPA21:00 Inter - Parma BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Olympiacos ...Le origini delin, i primi campionati, l'esordio internazionale. E poi, le sfide con i maestri francesi culminate con il trionfo di Grenoble, le tournée in giro per il mondo, le prime ... Italia: Gianmarco Lucchesi potrebbe essere costretto a un lungo stop Sono 30 gli azzurrini convocati per il primo raduno dell’anno dell’Italia Under 18 che si svolgerà a Parma dal 10 al 12 gennaio. Un primo raduno per preparare un anno impegnativo per gli azzurrini, ma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...