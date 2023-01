Rugby e depressione | l’esperto a Le Parisien | «Anche le commozioni cerebrali possono incidere»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lesi sofferma sui sempre più frequenti episodi diche coinvolgono i giocatori professionisti diinternazionali. In passato già Mathieu Bastareaud e Pascal Papé avevano lanciato l’allarme. Recentemente altri giocatori ne hanno parlato. Uno di questi, che ha preferito restare anonimo, ha raccontato al quotidiano francese il giorno in cui, tornato a casa dopo un allenamento, si mise a letto senza avere più la forza di alzarsi. «Avevo appena sentito la mia ragazza che era tornata dal lavoro. Le ho detto che stavo male, che non volevo più tornare lì. Non sapevo cosa mi stesse succedendo, non avevo più voglia, non avevo più forza. Sono rimasto così per settimane. Mi ci sono voluti alcuni mesi e molte sessioni dallo strizzacervelli per recuperare la mia energia». Un colosso che non aveva mai ...