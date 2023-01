“Rudolf Nureyev GENIO RIBELLE” | lo speciale per i 30 anni senza il ballerino

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In onda domanialle 21 su Sky TG24 e alle 23.10 su Sky Arte Il più grande danzatore di tutti i tempi,, mito capace di avvicinare il balletto classico a tutti gli spettatori, viene celebrato nellodi Sky, “”. Loper i 30dalla scomparsa, per raccontare la storia di una delle personalità artistiche più affascinanti del Novecento. Una vita straordinaria sin dalla nascita, avvenuta in un vagone del treno della transiberiana, “strada facendo” come gli piaceva raccontare, tra la povertà e gli stenti dell’infanzia in Unione Sovietica e proseguita in Europa. Parigi è la città della svolta, quando nel 1961 decise di non far più ritorno in Russia e di restare in Occidente. Una ...