Ruba i soldi del regalo di Natale a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli La polizia inglese diffonde la sua foto | «Chi lo conosce ci contatti»

ilmattino.it

60 sterline a un bimbo di 4 anni Il presunto furto è avvenuto all'Anglia Retail Park in Bury ... Ha accidentalmente lasciato cadere isul pavimento del negozio. Si presume che il denaro sia ...un'auto di un commerciante che stava effettuando consegne, ma viene inseguito e catturato dalla polizia. Oltre alla vettura, il ladro aveva preso all'interno dell'abitacolo una importante somma ... Ruba i soldi del regalo di Natale a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli. La polizia inglese diffond Ha sottratto 60 sterline a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli. Rubati al piccolo che li aveva ricevuti come dono di Natale. E la polizia scatena la caccia all'uomo ...Quasi mezzo milione di euro per compare cibo e cure destinati ai cani e gatti, ospiti nella struttura specializzata di Rubano, provincia di Padova, sono spariti. Volatilizzati tra il 2021 ed ...