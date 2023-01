Ruba consolle per videogiochi e minaccia i poliziotti | scappa | poi l' arresto

LA NAZIONE

E' successo al centro commerciale di Collestrada. Il giovane, raggiunto nel parcheggio, è stato denunciato e processato per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ...Questa edizione vedrà alternarsi allasvariati dj/producer tra i più apprezzati del ... I biglietti stanno andando a: gli ultimi sono disponibili su Ticketmaster.it TUTTE LE INFO SU Ruba consolle per videogiochi e minaccia i poliziotti: scappa, poi l ... E' successo al centro commerciale di Collestrada. Il giovane, raggiunto nel parcheggio, è stato denunciato e processato per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale ...Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso il centro commerciale di Collestrada per il furto di una console per ...