Rsa e case di riposo irregolari | 152 le strutture scoperte dai Nas

(Di giovedì 5 gennaio 2023) . Sei delle quali sono state poste sotto sequestro In seguito ai controlli in occasione delle festività natalizie, i Carabinieri Nas hanno individuato 152. A riportare la notizia nel dettaglio è l’Agenzia Dire, che parla dei controlli effettuati presso le “ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità, quali le residenze sanitarie assistite (Rsa) e ledi”. Le operazioni di controllo vengono intensificate in questo periodo proprio perché si registra “un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane pressoricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, che ...

SardiniaPost

Sono state effettuate verifiche sono su 607 strutture:di riposo, comunità alloggio efamiglia e 152, quindi il 25%, non erano in regola . Sono state sanzionate, inoltre, per 167mila ...Nel corso delle verifiche sono state individuate 152 strutture irregolari, tradi riposo, comunità alloggio efamiglia, pari al 25%, sanzionando 27 persone per violazioni penali e 133 ... Blitz in case di riposo e Rsa: trovati falsi infermieri e farmaci conservati male - sardiniapost Sanzione amministrativa per oltre 48 mila. I controlli del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri durante le feste di Natale: una struttura per anziani su 4 risultata irregolare ...I controlli dei Nas, durante le feste di Natale e Capodanno, hanno evidenziato che una struttura per anziani su quattro è irregolare. Le verifiche sono state effettuate su 607 strutture, tra Rsa, case ...