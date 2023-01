Royal Family | il Principe William incastrato da Harry | Mi ha aggredito nel 2019

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Spare è il nuovo libro diche uscirà tra pochi giorni: ecco un'anticipazione di ciò che racconterà e dell'aggressione di suo fratello. Il libro diè tra i titoli più attesi di gennaio e sappiamo per certo che si aprirà con il racconto del funerale di Lady D. I due principini erano i gioielli di Diana che nonostante la separazione con Carlo non ha mai abbandonato i suoi figli. Chissà cosa penserebbe oggi Diana della guerra tra fratelli più accesa del mondo.è l'erede al trono e insieme alla sua Kate sta costruendo una famiglia solida e pronta a regnare. Non possiamo dire lo stesso die Meghan che hanno deciso di allontanarsi dalla corona per vivere la loro vita senza le pressioni di palazzo. In questi anni si sono intrecciate le accuse di razzismo, l'odio tra fratelli ...