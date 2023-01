Rossi | “Napoli brillante già con la Sampdoria | ve lo assicuro”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Marcocommissario tecnico dell’Ungheria parla dopo Inter-, e si proietta verso la sfida con la. Dopo Inter-si parla molto della condizione fisica degli azzurri, non apparsi al meglio. Anche Gian Piero Ventura ha sottolineato che si è vista una difficoltà atletica da parte della squadra partenopea. Un concetto espresso anche da Spalletti durante la conferenza stampa. A Radio Gol,rassicura tutti sulla ripresa fisica del: “Io non credo che ci vorrà molto tempo per per vedere di nuovo gli azzurri ad altissimo livello atletico. Anzi sono convinto che già dalla sfida con lasi vedrà una squadra tonica ed in forma“. Quando si giocaIl match di Serie A tra ...