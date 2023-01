Rosmarino | usalo in questo modo | ha salvato migliaia di persone | guarda come fare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilè una pianta aromatica perenne, originaria dell’Europa, Africa ed Asia. Si sviluppa spontaneamente, si adatta a molte temperature, ha una grande resistenza è perfetto per essere coltivato anche sul balcone! Vi basterà un semplice vaso di dimensioni medie, della terra universale e il gioco è fatto! Ricordate di annaffiarlo costantemente, ma in quantità ridotte. Non necessita di molte cure, deve semplicemente essere posizionato in un angolo soleggiato, in cambio vi ricolmerà di benefici: i suoi aghi non sono solo un ottimo condimento in cucina, hanno anche un potere positivo sulla mente… Curiose? Iniziamo! Utilizzi e consigli utili. Avere un vaso pronto sul proprio balcone è indispensabile soprattutto in cucina. Ricordate di tagliare i suoi gambi solo quando vi serviranno! Ilè perfetto per i secondi piatti e contorni di ogni ...