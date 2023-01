La Gazzetta dello Sport

Inizio burrascoso, anche nel vero senso del termine, dell'avventura araba di Cristiano. Il debutto di CR7 con l'Al Nassr non era infatti previsto per la partita odierna della Saudi Premier League a Riyadh contro l'Al Tai, e in ogni caso non sarebbe avvenuto a prescindere, dato ...La Federcalcio inglese aveva proceduto a punire così CR7 dopo il fatto risalente allo scorso aprile, quandogettò a terra il cellulare di un giovane tifoso dell'Everton. Secondo il quotidiano ... Ronaldo, slitta il debutto: l'Al Nassr deve prima tagliare uno straniero Al momento la squadra di Riyad ha già 8 stranieri tesserati: dovrà cedere un giocatore che viene dall'estero. Dopodiché va sciolto il nodo legato alla sanzione rimediata allo United. CALCIO: Risultati ...La sua squadra ha superato il numero di stranieri tesserabili, prima serve una cessione. Poi sul campione pende anche una squalifica di 2 giornate ...