Roma | tentano di catturare un cinghiale con mazze e cinghie Tra loro anche un carabiniere

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unmesso all’angolo da un gruppo di persone con, manganelli e. Tra queste un, che sembra lanciare una bottiglia in direzione dell’animale. La scena, ripresa da un cellulare e finita sui social, è accaduta a Mentana, piccolo centro a nord-est di, dove alcuni residenti hanno cercato diuno dei molti cinghiali che popolano i dintorni della capitale. Nel video, finito sul profilo Instagram di “Welcome to Favelas”, è presenteun, che assieme a un uomo, armato forse di, cerca di avvicinarsi all’animale. Il militare, secondo quanto riporta La Stampa, lanciauna bottiglia di vetro verso il, che non si muove. Poi ...