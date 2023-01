Roma-Bologna | Damiano dei Maneskin tifa in Curva Sud FOTO

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La sua fede calcistica non l’ha mai nascosta. Stavolta peròDavid, frontman dei, ha abbandonato la tribuna d’onore e ha seguito la suanel cuore pulsante dellaSud nel match contro il. Abbigliamento insospettabile, con felpa grigia e cappello nero. Pochi l’hanno riconosciuto, anche se qualche selfie è scattato anche nel settore più caldo del tifo giallorosso. Presenti anche altri ospiti vip, come i colleghi Ultimo e Cesare Cremonini (fan del). Ma per loro c’è stata la comodità del settore d’onore.inSudPazzo##AS@OfficialASpic.twitter.com/COpRuCl69T — abcDef (@Ppydtt8Ppydtt) January 4, 2023 SportFace.

