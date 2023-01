Roma-Bologna | allo Stadio Olimpico tre tifosi speciali | ecco le celebrità che hanno assistito al match di Serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ieri, 4 gennaio, ladi José Mourinho ha vinto contro il. Ai girossi è bastato un solo goal (di Lorenzo Pellegrini, dal dischetto) per portare a casa 3 punti. A festeggiare, sugli spalti dello, tra i tantitornati dopo la pausa del Mondiale, anche alcunedel mondo della musica. Di chi stiamo parlando? Innanzitutto di Damiano David. Il frontman dei Maneskin, che non ha mai nascosto la propria fede calcistica, haaldiA direttamente dalla Curva Sud. L’outfit scelto? Un cappello di lana di colore nero e una spessa pashmina a coprire gran parte del volto, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Questo look gli ha permesso di passare inosservato a gran parte ...