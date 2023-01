Roma ansia per Zaniolo | fuori per infortunio | a rischio per il Milan

Virgilio Sport

Zaniolo sbaglia un gol davanti a Skorupski e Orsolini tiene in, a tratti, la difesa dei ... Eppure Mourinho ha provato a cambiare le carte, inventando unadiversa, per provare a dare una ...Lainizia il 2023 con la preziosissima vittoria sul Bologna, che vale l'aggancio in classifica alla Lazio sconfitta a Lecce, ma più che delle polemiche dell'allievo Thiago Motta legate all'... Ansia Roma: Zaniolo si ferma ancora La lunga sosta ha fatto bene, se guardiamo il risultato: una vittoria in campionato non si vedeva all’Olimpico dalla sfida con il Lecce, lo scorso 9 ottobre. Non benissimo, se ci ...Al minuto sessanta di Roma-Bologna, Nicolò Zaniolo ha accusato un problema muscolare, chiedendo il cambio poco dopo. Il giocatore è stato subito sostituito. I giallorossi sfideranno ...