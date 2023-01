(Di giovedì 5 gennaio 2023) Piacenza 05.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che l’atleta, uscito a Verona per infortunio al ginocchio destro durante il terzo set dei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, dopo gli accertamenti medici èined è a disposizione per la gara di domenica che la squadra giocherà a Trento. L’atleta Yoandyfermo per un infortunio alla spalla si sta allenando a ritmo, la situazione è monitorata costantemente dallo staff medico e la sua presenza a Trento è in dubbio. Fonte articolo e foto: www.legavolley.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

(Bluenergy Daiko Piacenza) L'avversario: VK Lvi Praga La formazione ceca attualmente è sesta in classifica in Extraliga, dopo la sconfitta subita in trasferta nell'ultimo turno con il ...Lavoro differenziato per il centrale cubanoRaulArce e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli: il primo sta recuperando al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di ... Roamy Alonso è rientrato in gruppo, lavoro ridotto per Yoandy Leal. Piacenza 05.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che l’atleta Roamy Alonso, uscito a Verona per infortunio al ginocchio destro durante il terzo set dei Quarti di Finale di Del Monte C ...Notizie dall'infermeria della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, riguardanti i due cubani Alonso e Leal. il centrale Roamy Alonso, uscito a Verona nella gara di Coppa Italia per infortunio al ginocc ...