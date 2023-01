Rkomi | chi è la nuova fidanzata e Dj Silvie Loto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con Paola Di Benedetto, il cantante è felice tra le braccia della Dj. Nelle ultime ore ha però rivisto l’ex, episodio che ha scatenato il web. A sottolinearlo è Pipol Gossip che svela: “Nella giornata di oggie l’ex ‘madre natura’ si sono incontrati in radio a Rtl102.5 in occasione della presentazione dellaedizione di Xfactor dove lui sarà un nuovo giudice. – tuttavia – L’incontro tra i due non ha avuto nessun colpo di scena. Ieri sera intanto il cantante è stato paparazzato a cena con. Vicini hanno trascorso la serata in un locale di Firenze.” Nessun allarme, dunque, per. Stando a quanto trapelato dalle pagine di the pipol gossip, la relazione tra ...