Rivaldo assente alla veglia di Pelè | lui chiarisce | “Gli ho mostrato il mio affetto in vita”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)risponde alle critiche per la sua assenzain onore di, scomparso all’età di 82 anni. “Vorrei chiarire una volta per tutte questa cosa. Anche se fossi stato in Brasile, non so se sarei andatononostante Pelé sia stato il migliore di tutti i tempi – spiega l’ex calciatore sui social -. Non mi piace rendere omaggio in quel momento ma non sono contrario a chi vuole farlo. Ho incontrato Pelé, sono stato con lui diverse volte e ho avuto l’opportunità di onorarlo quando era in. Gli hoil mio amore, il mioe lui era contento e mi parlava e ringraziava sempre. Il miglior tributo è quello che viene dato ine io l’ho fatto e ho la coscienza pulita”. SportFace.

