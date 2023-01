Ritorna in grande Charlie Hebdo | la vignetta su Khamenei scatena la rabbia dell’Iran

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A otto anni dall’attentato alla sua redazione, il settimanalepubblica 35 vigrette scelte tra le migliori che hanno partecipato a un concorso internazionale. In uscita sul numero speciale con una carrellata di 35 vignette satiriche, le migliori tra centinaie ricevute nell’ambito di un concorso internazionale indetto a sostegno del movimento di contestazione popolare in Iran, sulla scia dell’uccisione lo scorso 16 settembre di una giovane curda iraniana, Masha Amini. “Mullah, tornate da dove venite” titola il numero speciale in edicola da ieri, dedicato all’Iran e per commemorare l’ottavo anniversario dell’attentato alla redazione didel 7 gennaio 2015 – costato la vita a 12 persone – perpetrato da aggressori che affermavano di agire per conto di al-Qaeda per vendicare la decisione del ...