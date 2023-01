Ripresa dell’economia italiana | i dati della ricerca Nomisma per Agronetwork

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le conseguenze del conflitto in Ucraina impattano notevolmente sulla, e in particolare sul settore agroalimentare, che si trova a fare i conti con un improvviso aumento dei costi di produzione. Gli imprenditori, infatti, faticano a fronteggiare, da un lato, il costo e la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dall’altro l’impennata delle tariffe energetiche (Gas naturale +47%, petrolio +11%). Inevitabilmente, questi aumenti si riflettono sull’inflazione e, di conseguenza, sulle strategie di acquisto adottate dai consumatori. Dallarealizzata daper“La sostenibilità per gli italiani alla luce dei nuovi scenari” risulta che l’85% degli intervistati ha scelto di risparmiare. E lo fa anche a tavola. Ben 8 milioni ...

