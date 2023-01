ilGiornale.it

La piattaforma si scusa:gli utenti Per quanto riguarda il piano Plus, che permette un ... Insorgono i: esposto urgente all'Antitrust Nasce infine un nuovo piano, chiamato Start, che ...... Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di/utenti'. Nella comunicazione si parla ... La piattaforma si scusa:gli utenti In precedenza l'Autorità per le Garanzie nella ... "Rimborseremo i tifosi". Dazn si scusa: come fare per riavere i soldi Arriva anche l’intervento del governo dopo i ripetuti disservizi di Dazn denunciati dagli utenti soprattutto durante Inter-Napoli di ieri sera, 4 gennaio. Problemi che non hanno risparmiato anche i ti ...