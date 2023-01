Rifiuti – Settebagni | Campidoglio dovrà rimborsare la Tari

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sentenza a favore dei cittadini sommersi dall’immondizia in tutto il quartiere di Roma Nord – Una sentenza della Commissione Tribua di Roma ha condannato ila restituire a diversi cittadini di, quartiere alla periferia di Roma Nord, l’80 per cento della, la tassa sui, per la cronica mancanza di sufficiente ritiro dell’immondizia accumulata dentro e fuori dei cassonetti. La sentenza può essere utile a chi vorrà procedere anche negli altri quartieri della capitale. Gli abitanti dihanno dato inizio alla battaglia legale cinque anni fa, stanchi di vivere in mezzo aiche non venivano ritirati dall’Ama, o che venivano ritirati in misura non sufficiente. Adesso vedranno il Comune restituirgli l’80 per cento della ...