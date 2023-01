Riepilogo e gol di Inter – Napoli 1-0 partita della 16ª giornata

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 04/01/2023 Alle 22:50 TEC Solida in difesa e devastante in contropiede, i nerazzurri vincono con un colpo di testa di Dzeko (1-0) I campani incassano la prima sconfitta stagionale in campionato, e il Milan taglia il materasso a cinque punti Non ci sono più squadre imbattute nei cinque grandi campionati. Con uno splendido colpo di testa di Dzeko al centro di dimarcoilspogliato di questa condizione(1-0), che ha visto ridursi a cinque punti il ??vantaggio sul Milan, dopo un duello in cui ha avuto fasi di controllo ma nessuna minaccia. Invece quelli di Inzaghi sono rientrati nella lotta per lo ‘scudetto’ con una prestazione solida in difesa e devastante in ...