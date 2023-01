La Stampa

...perché Giovanni Legnini sia stato sollevato di peso dall'incarico di commissario alla... E ieri è stato rimosso Nicola Magrini, direttore generale dell', nominato da Roberto Speranza: ...Ora l'ex parlamentare Dem continuerà il suo lavoro come commissario per ladi Ischia ,... Cambi anche all'Ma quella di Legnini non è l'unica poltrona a saltare. Lo spoil system sarà ... Ricostruzione, Aifa, Tesoro: lo spoils system del governo (Agenzia Vista) Roma 4 gennaio 2023 “In piena ricostruzione dal terremoto tolgono il Commissario Legnini, riprende la pandemia e cacciano il Direttore dell’Aifa, via le persone capaci ed al loro posto ...Entro il 24 gennaio l’esecutivo può decidere di rimuovere dirigenti ministeriali e i vertici degli enti che possono essere sottoposti al meccanismo. Per questo al Mef è in corso una battaglia tra la p ...