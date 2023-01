Restai scioccato dalle parole di Bergoglio La rivelazione di padre Georg

Agenzia ANSA

Ratzinger, Padre Georg contro Francesco il girono dei funerali: 'Io prefetto dimezzato,' 'e senza parole', così monsignor Georg Gaenswein racconta il momento in cui nel 2020 è stato 'congedato' da Papa Francesco da capo della Prefettura della Casa ...e senza parole', scrive nel riferire quello che a suo dire gli avrebbe detto papa Francesco: 'Lei rimane prefetto ma da domani non torni al lavoro'. Joseph Ratzinger 'tra il serio e ... Gaenswein, 'io prefetto dimezzato, restai scioccato' - Politica Monsignor Georg Gaenswein, ora orfano di Benedetto XVI del quale si è preso cura per anni, guarda al suo futuro e sa che difficilmente potrà tornare in Curia. È Prefetto ...Dall’esistenza di Dio alla matematica, dalla morte all’essenza dell’uomo: un’insolita frequentazione tra un ateo e un Papa emerito, impiantata sulle diversità ma contraddistinta dal rispetto… Leggi ...