Regionalizzazione | Barbacci Cisl Scuola | “La scuola resti unitaria e nazionale | soprattuto per le modalità del reclutamento e delle abilitazioni”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Per laè indispensabile mettere in sicurezza il sistema di istruzione pubblica, nella sua dimensione, rispetto a ogni ipotesi di. Diversamente, si andrebbe in direzione esattamente opposta a quella indicata dal Pnrr, che punta a ridurre ed eliminare disparità e disuguaglianze ancora molto marcate fra le diverse aree del Paese anche per quanto riguarda gli esiti formativi”. L'articolo .