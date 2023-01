Regionali Lazio | il M5s va da solo | “Non ci sono più margini per accordi col Pd”

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Movimento 5 stelle chiude al Partito democratico per le elezioninele si prepara a sostenere con la sola Sinistra italiana la candidatura di Donatella Bianchi. “Nelnon cipiùpercon il Pd. Lo abbiamo detto in modo chiaro e trasparente”, ha detto il capogruppo dei pentastellati alla Camera Francesco Silvestri, dopo l’apertura fatta ieri da Alessio D’Amato, candidato dei dem e del Terzo polo. “Siamo coerenti con la nostra storia e non possiamo accettare un ambientalismo a intermittenza in una cone guidata da chi, come Renzi e Calenda, è già la stampella annunciata di questo governo”, ha scritto su Facebook Silvestri. “Con noi non serviva parlare di poltrone, serviva parlare di programmi, di progetti e dire un chiaro ...