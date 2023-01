Reddito di cittadinanza | tutte le novità della Legge di Bilancio 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre. Ma questa non è l'unicaper la misura che sarà profondamente modificata il suo ultimo anno. Ildi, ...

Adnkronos

SINGOLARE PROTESTA A DIFESA RDC Sul particolare addobbo natalizio campeggia la scritta: Ildinon si tocca. A mettere in piedi l'installazione il proprietario dell'abitazione di ...Il 2023 sarà un anno di transizione per ildi. La misura sarà abolita a partire dal 2024 per lasciare il posto ad un nuovo strumento di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa. La riforma arriva con la Legge di ... Reddito cittadinanza, Durigon: "Chi lo perde si cerchi un posto" Una struttura animata che raffigura un albero di Natale con appesi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e altri ...L’Inps a giugno le aveva revocato il reddito di cittadinanza perché era risultata senza la residenza anagrafica da febbraio a luglio del 2020. Ma il giudice del tribunale del Lavoro, Dante Marino, ha ...