Reddito di Cittadinanza | cambia tutto sugli affitti | chi guadagna e chi perde

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ildiè uno dei grandi temi caldi di quest’anno. Infatti per un po’ di anni ildiè stato un salvagente che ha tenuto a galla quasi un milione di famiglie disperate che altrimenti non avrebbero potuto dare da mangiare ai loro figli. La situazione della povertà in Italia è incredibilmente drammatica e se non sembra drammatica e solo perché i giornali sistematicamente hanno scelto di non far mai vedere le atroci immagini dei milioni di Italiani che versano in povertà assoluta. quota affitto rdc (I Love Trading)Tra l’Italia di oggi e l’Italia dipinta con grande intelligenza e grande umanità dai film del neorealismo non c’è una grande differenza. Allora come oggi milioni di persone vivono in condizioni disumane e disperate proprio perché lo stato letteralmente se ne frega di ...