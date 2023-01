Reati tributari | sequestrati beni per 57 milioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” dimobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie del valore di circa 57di euro, in relazione a diverse ipotesi di reato di naturaa. Il provvedimento cautelare rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni svolte dalle Fiamme Gialle di Salerno, avviate dalla Procura della Repubblica a quella sede e dirette a partire dal 2022 dalla Procura della Repubblica di Taranto, che avrebbero permesso di disvelare l’esistenza e l’operatività di un sodalizio criminale, con base operativa a Taranto e ramificazioni nella provincia di ...

