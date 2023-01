Razzismo su Lukaku dai tifosi del Napoli | il giudice chiede chiarimenti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo Lecce-Lazio nella giornata con cori razzisti: ilsportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha infatti chiesto agli ispettori federalesui cori rivolti dainapoletani a Romelu, ieri nel corso di Inter-. Nelle sue decisioni sulla 16/a giornata, uilparla di “cori di discriminazione razziale” dai sostenitori del“posizionati nel settore terzo anello blu” di San Siro, ealla procura federale, se serve “sentiti ulteriormente i responsabili per l’Ordine pubblico”, quali sono “i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa” queiL'articolo proviene da Anteprima24.it.

fcinter1908

L'episodio nel corso della gara di Lecce ha portato alla squalifica del settore dell'Olimpico degli ultras biancocelesti. Il giudice sportivo di Serie A ha chiesto un supplemento di indagine con ...Il tanto atteso provvedimento è arrivato. Gli episodi diverificatisi ieri durante Lecce - Lazio allo stadio Via del Mare non rimarranno impuniti. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, che ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della Curva ... Cori razzisti su Lukaku in Inter-Napoli, il Giudice Sportivo chiede approfondimenti Il Giudice Sportivo ha richiesto approfondimenti alla Procura federale in merito ad alcuni cori razzisti verso Lukaku in Inter-Napoli ...Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il club biancoceleste per gli episodi di Lecce: la decisione ricade sulla partita contro l'Empoli di domenica. Chiesto alla Procura federale un approfondime ...