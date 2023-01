Razzismo nel calcio | parla Ignazio La Russa | “E’ da estirpare”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella prima giornata del 2023 ci sono stati, purtroppo, episodi di; sull’argomento è intervenutoLa. AnsafotoDopo un lungo periodo di pausa, per la presenza del mondiale invernale, è tornata la Serie A; il massimo campionato italiano si è ripresentato in tutte le sue sfaccettature e non sono mancate le sorprese come la prima sconfitta stagionale del Napoli e la la rimonta subita, dopo il vantaggio iniziale, della Lazio in casa del Lecce. Un passo falso quello dei ragazzi di Sarri che ha fatto rumore sia per una questione di classifica (i biancocelesti hanno perso il quarto posto) sia per quanto successo a livello extracalcistico. Dagli spalti, infatti, sono partiti dei cori razzisti contro Umtiti, il difensore del Lecce. Un gesto vergognoso, assolutamente da condannare e che non si dovrebbe più ripetere; ...