Razzismo | Infantino in difesa di Umtiti e Banda La Lazio tace non si pagano tasse sul razzismo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il presidente della Fifa Gianniè intervenuto sui cori razzisti indirizzati addurante Lecce-di ieri sera.ha invitato i tifosi a “zittire tutti i razzisti” dopo che i due giocatori sono stati vittima degli episodi didurante la partita.ha mostrato il suo sostegno ae al suo compagnoin un post sui social media:«Solidarietà a Samuele Lameck. Gridiamo forte e chiaro: no al», ha scritto accanto a una foto di. «Possa la stragrande maggioranza dei fan, che sono brave persone, alzarsi per mettere a ...

RaiNews

Gridiamolo forte e chiaro, no al. Che la maggior parte dei tifosi, che sono brave persone, possano alzarsi e zittire una volta per tutte i razzisti", il post dello stesso Gianni. ...Solidarietà a Umtiti è arrivata anche da, presidente Fifa, attraverso un tweet. " I cori ... Non voglio che sia associato ilai tifosi della Lazio, rappresentati dalla maggioranza e ... Infantino, solidarietà a Umtiti e Banda, basta razzismo Durante il match di ieri contro il Lecce, al via del Mare c'è stato qualche momento di confusione relativo a qualche coro razzista nei confronti di due giocatori giallorossi (Umtiti ...Tutti i risultati delle partite di ieri valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Juventus graziata e vincente con Milik. Classifica Dopo oltre un mese e mezzo di stop, torna la Ser ...