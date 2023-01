Razzismo | il paese degli impuniti continua a ignorare l’elefante nella stanza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Dove eravamo rimasti? Il calcio italiano, sommerso dai debiti com’è, si raffigura in tutto“Canestra di frutta”, il famoso dipinto allegorico del Caravaggio. Una mela marcia, fichi, una pesca foglie secche e rametti bacati da insetti. Per fortuna ad esso va in soccorso il governo della Ducetta, cui devolve il reddito di cittadinanza destinato ai poveri. Poi l’uragano a casa della Vecchia. Il vecchio CdA se la squaglia prima di andare in galera. Un’infinità di illeciti amministrativi. Bilanci gonfiati con soldi inesistenti. Un’infinità di plusvalenze in combutta con club amici. Ce n’è abbaper prevedere sanzioni clamorose. Una sosta piena di incognite. A chi gioverà? Alla capolista che aveva bisogno di staccare? O a quelle che inseguono? I Diavoli all’Arechi vincono nel ...

