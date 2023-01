Razzismo | gli ispettori hanno scambiato il “Kim Kim Kim” dei tifosi del Napoli per ululati razzisti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Buonasera direttore, nelle scorse ore ho letto, come molti, che il giudice sportivo ha richiesto ulteriori approfondimenti in merito a cori discriminatori intonati nei confronti di Lukaku da parte del settore ospiti (terzo anello) occupato daidel. Ebbene, io ieri sera ero a San Siro, nel secondo anello arancio, proprio a fianco al settore ospiti. Dato il tutto esaurito, sono entrato allo stadio 2 ore prima del calcio d’inizio. Data la vicinanza al settore, posso riportarle che, nella maniera più assoluta, non ho udito alcun coro intonato dainei confronti di Lukaku, prima o durante la partita. L’unico suono udibile che poteva ricordare gliche tristemente dobbiamo ascoltare ogni domenica da parte dei soliti noti (e non certo a) era “Kim Kim Kim Kim Kim”, scandito ...

