Razzismo | curva Lazio chiusa un turno Cori napoletani contro Lukaku | chiesta indagine

la Repubblica

Il tanto atteso provvedimento è arrivato. Gli episodi diverificatisi ieri durante Lecce - Lazio allo stadio Via del Mare non rimarranno impuniti. ...biancoceleste con la chiusura della...4 Non solo i cori razzisti a Samuel Umtiti, per cui è stata chiusa laNord della Lazio , un altro caso diè andato in scena nella 16ª giornata di Serie A e porterà a conseguenze. Durante Inter - Napoli , dal settore dedicato agli ospiti sono stato ... Lazio, Curva Nord chiusa un turno per i cori razzisti di Lecce Curva Nord chiusa per un turno. Lazio, il Giudice Sportivo punisce il club dopo i fatti di Lecce. Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo i gravi fatti di razzismo a Lecce. Lazio con l’obbl ...Dopo i cori offensivi dei tifosi della Lazio ai danni di Lameck Banda e Samuel Umtiti, il Giudice Sportivo ha deciso di chiudere per ...